Захисник Динамо Київ прокоментував перемогу над Полтавою.
Максим Коробов, фото ФК Динамо Київ
17 травня 2026, 09:06
Київське Динамо напередодні обіграло СК Полтава в домашньому матчі двадцять дев’ятого туру української Прем’єр-ліги.
Динамо — Полтава 2:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ
Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Назар Волошин прокоментував виступ власної команди.
"Радий, що ми сьогодні перемогли. Водночас, не можу бути задоволеним своєю грою. Начебто добігав, відбирав м’ячі, але якості не вистачило.
Ми — Динамо, для нас поразки неприпустимі. Після програного поєдинку в першому колі мали що доводити.
Не давав молодим хлопцям надто багато порад, вони знали, що робити. Просто пригадав свій дебют і сказав, що не треба нічого боятись, нервувати, що все буде гаразд.
Кубок? Ми підійдемо до цього поєдинку максимально налаштованими, бо це великий шанс. Усі дуже відповідально ставляться до фіналу", — заявив український виконавець.
У заключному турі київське Динамо прийматиме Кудрівку після фіналу Кубка України проти Чернігова посеред тижня.