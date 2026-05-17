Захисник Динамо Київ прокоментував перемогу над Полтавою.

Київське Динамо напередодні обіграло СК Полтава в домашньому матчі двадцять дев’ятого туру української Прем’єр-ліги.

Динамо — Полтава 2:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Назар Волошин прокоментував виступ власної команди.

"Радий, що ми сьогодні перемогли. Водночас, не можу бути задоволеним своєю грою. Начебто добігав, відбирав м’ячі, але якості не вистачило.

Ми — Динамо, для нас поразки неприпустимі. Після програного поєдинку в першому колі мали що доводити.

Не давав молодим хлопцям надто багато порад, вони знали, що робити. Просто пригадав свій дебют і сказав, що не треба нічого боятись, нервувати, що все буде гаразд.

Кубок? Ми підійдемо до цього поєдинку максимально налаштованими, бо це великий шанс. Усі дуже відповідально ставляться до фіналу", — заявив український виконавець.

У заключному турі київське Динамо прийматиме Кудрівку після фіналу Кубка України проти Чернігова посеред тижня.