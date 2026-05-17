НЕДІЛЯ, 17 ТРАВНЯ, 14:30 ▪️ ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ СОЛСБЕРІ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Після нічиєї проти Сандерленда Манчестер Юнайтед уперше за 23 матчі АПЛ залишив поле без забитого м’яча. Серія обірвалася, але загальна форма команди Майкла Карріка все одно виглядає переконливо: чотири матчі без поразок, третє місце в турнірній таблиці та гарантована путівка до Ліги чемпіонів. Тимчасовий наставник "червоних дияволів" справляє сильне враження своєю роботою, і дедалі частіше в Англії говорять про його повноцінне призначення на посаду головного тренера.

Окрема увага буде прикута до Бруну Фернандеша. Португалець уже має 19 асистів у чемпіонаті та знаходиться лише за один результативний пас від повторення історичного рекорду Прем'єр-ліги. Крім того, на Олд Траффорд можуть тепло попрощатися з Каземіро, для якого це, ймовірно, останній домашній матч у футболці Манчестер Юнайтед. У кадровому плані господарі мають втрати: Маттейс де Лігт досі не готовий повернутися через проблеми зі спиною, а Беньямін Шешко ризикує пропустити гру через ушкодження гомілки.

Ноттінгем Форест підходить до виїзду в Манчестер у змішаному настрої. Команда Вітора Перейри не програє вже вісім матчів Прем’єр-ліги поспіль — це найкраща подібна серія клубу з сезону-1995/96. Минулого туру "лісники" врятували нічию з Ньюкаслом завдяки ефектному голу Елліота Андерсона, а до цього демонстрували особливо яскраву гру саме на виїзді, вигравши три поспіль гостьові матчі АПЛ із загальним рахунком 11:1, але виліт від Астон Вілли з Ліги Європи за крок до фіналу став болісним для команди.

При цьому Форест уже гарантував собі місце в еліті на наступний сезон, тому колектив Перейри може грати більш розкуто й сміливо. До того ж статистика останніх очних матчів на боці гостей: Манчестер Юнайтед не перемагав Ноттінгем Форест у трьох попередніх зустрічах, а минулого сезону "червоно-білі" взагалі перемогли на Олд Траффорд із рахунком 3:2. Водночас кадрова ситуація в гостей залишається непростою: не зіграють Мурілло та Ола Айна, під питанням перебуває участь Моргана Гіббса-Вайта, який тренується у захисній масці після травми обличчя.

Очікується динамічний матч із високим темпом та великою кількістю моментів. Манчестер Юнайтед захоче ефектно попрощатися з домашньою публікою перед завершенням сезону, а Ноттінгем Форест — продовжити свою вражаючу безпрограшну серію в чемпіонаті. Господарі виглядають фаворитами завдяки стабільності та потужній атаці, але нинішній Форест уже неодноразово доводив, що здатен створити проблеми будь-якому супернику.