Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 17 травня, розпочавшись о 13:00.

У рамках 37-го туру італійської Серії А-2025/26 у Турині місцевий Ювентус прийматиме Фіорентину.

[*] — положення в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 17 ТРАВНЯ, 13:00. АЛЬЯНЦ СТЕДІУМ, ТУРИН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАВІДЕ МАССА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Продовжуючи боротьбу за вихід до Ліги чемпіонів Ювентус сподівається перервати свою безвиграшну серію з трьох матчів проти Фіорентини в чемпіонаті (2Н, 1П), тоді як більша не мала місця із серпня 2008 року (3Н, 1П). У 22-х виїзних поєдинках із туринцями в Серії А в XXI столітті флорентійцям успіху вдалося досягнути тільки двічі (+5Н, 15П).

До сьогоднішньої дуелі команда Лучано Спаллетті підходить у хорошій формі. За рахунок виїзної перемоги над Лечче туром раніше безпрограшна серія Ювентуса в чемпіонаті досягнула позначки в десять матчів (6В, 4Н). У семи з них туринці уникнули пропущених голів. Зауважимо, що з останніх 56-ти домашніх поєдинків Серії А вони програли всього три (+32В, 21Н).

Фіорентина ж тим часом залишилася без трьох очок у чотирьох попередніх матчах чемпіонату, у трьох останніх із них не порадувавши своїх уболівальників бодай одним голом. Подібна "суха" серія спіткала флорентійців уперше з листопада 2023 року. Тепер колектив Паоло Ванолі спробує на мажорній ноті завершити жахливу для клубу з Флоренції кампанію.

Тим не менш, спроможність флорентійців завадити туринцям у боротьбі за ЛЧ викликає значні сумніви. За версією букмекерів, Ювентус — явний фаворит протистояння. Так, на його перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1.33, тоді як потенційний успіх Фіорентини оцінюється показником 9.04. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 6.03.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Бремер, Келлі — Маккенні, Локателлі, Копмейнерс, Камб'язо — Консейсан, Їлдиз — Влахович

Фіорентина: де Хеа — Додо, Понграчич, Раньєрі, Госенс — Ндур, Фаджолі, Мандрагора — Парізі, Пікколі, Соломон

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА