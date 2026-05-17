Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю поєдинку 37-го туру іспанської Прімери, який розпочнеться у неділю, 17 травня, о 22:15.

Новоспечений чемпіон Іспанії, каталонська Барселона, готується до свого передостаннього матчу в сезоні-2025/26. Після несподіваної осічки в середині тижня підопічні Гансі Фліка прагнутимуть реабілітуватися перед власними вболівальниками та підтвердити свій статус домінатора іспанського футболу в поєдинку проти непоступливого Бетіса.

Барселона — Бетіс

Неділя, 17 травня, 22:15, Камп Ноу, Барселона

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Для Барселони цей поєдинок стане першою домашньою грою у статусі офіційно підтвердженого чемпіона, що додає вечору особливої святкової атмосфери. Попри те, що турнірних завдань більше немає, мотивація колективу Гансі Фліка залишається на високому рівні, адже команда прагне встановити унікальний історичний рекорд — виграти всі 19 домашніх матчів чемпіонату протягом одного сезону. Для німецького фахівця цей матч є можливістю продемонструвати глибину складу та перевірити найближчий резерв у бойових умовах проти серйозного суперника. Вболівальники на Камп Ноу очікують від своїх улюбленців не просто перемоги, а яскравого футболу, який став візитівкою "блаугранас" у цій кампанії.

Барселона підходила до минулого туру з феноменальною серією з 11 перемог поспіль, остання з яких над мадридським Реалом (2:0) достроково гарантувала команді титул. Проте надмірна ротація в матчі проти Алавеса призвела до мінімальної поразки (0:1) — першої для "блаугранас" з середини лютого. Гансі Флік дав чітко зрозуміти, що команда хоче завершити цей історичний сезон на мажорній ноті, здобувши перемоги над Бетісом та Валенсією. Домашня статистика каталонців вражає: 18 перемог у 18 матчах на Камп Ноу із загальною різницею м'ячів 54:9.

Для Бетіса цей поєдинок також має особливе значення, попри те, що основне завдання на сезон уже виконане. Команда Мануеля Пеллегріні офіційно гарантувала собі п'яте місце та путівку до Ліги чемпіонів на наступний рік, що є величезним досягненням для клубу. "Вердібланкос" перебувають у чудовій формі, не програючи в чемпіонаті з кінця березня. Перемога над Ельче (2:1) у минулому турі лише підтвердила серйозні наміри севільців завершити сезон у статусі п'ятої сили Іспанії. Останнім часом матчі між цими суперниками радують результативністю — згадати хоча б 5:3 на користь Барселони в першому колі.

Щодо кадрової ситуації, то Барселона до кінця сезону втратила Ламіна Ямала через травму підколінного сухожилля, проте всі інші лідери готові до гри. Очікується, що Флік поверне до старту Араухо, Педрі, де Йонга та Гаві. У Бетіса втрат більше: через травми не зіграють Бартра та Руїбаль, а ключові виконавці Кучо Ернандес та Дієго Льоренте дискваліфіковані через перебір жовтих карток. Особлива увага буде прикута до Абде Еззалзулі, який перебуває у вогняній формі (5 голів у останніх 7 матчах) і прагнутиме проявити себе проти колишнього клубу.

Враховуючи домашню міць Барселони та певні кадрові проблеми в обороні Бетіса, господарі виглядатимуть фаворитами. Проте розкутість севільців, які вже досягли своєї мети, може подарувати глядачам відкритий та видовищний футбол. Каталонці намагатимуться встановити абсолютний рекорд, вигравши всі домашні матчі сезону, тоді як Бетіс спробує вперше з 2021 року засмутити "синьо-гранатових" на їхньому полі.

За версією betking, Барселона є фаворитом зустрічі з коефіцієнтом 1.42 на перемогу. Тріумф Бетіса оцінюється у 7.10, а нічия — у 5.20.

Очікується результативний поєдинок, тому ставка на індивідуальний тотал Барселони "більше 2.0" з коефіцієнтом 1.72 виглядає привабливо. Також варто звернути увагу на гол колишнього гравця каталонців Абде Еззалзулі за 4.20.

Для тих, хто віддає перевагу комбінованим ставкам, варіант "Барселона переможе + обидві заб'ють" пропонується з котируванням 2.65. Якщо ви вважаєте, що гості зможуть встояти у першому таймі, нічия за підсумками першої 45-хвилинки йде за 2.70.

У лінійці також доступний маркет на кутові: тотал більше 10.5 оцінюється у 2.05. Перемога господарів із форою (-1.5) доступна за 2.12, що підкреслює очікувану домінацію чемпіона на власному полі.

Орієнтовні склади

Барселона: Ж. Гарсія — Е. Гарсія, Араухо, Мартін, Канселу — Педрі, Де Йонг — Рашфорд, Гаві, Фермін — Ф. Торрес.

Бетіс: Лопес — Бельєрін, Натан, Гомес, Родрігес — Альтіміра, Рока — Антоні, Фідальго, Еззалзулі — Бакамбу.

Не зіграють: Ямал (Барселона) — Бартра, Ортіс, Руїбаль, Ернандес, Льоренте (Бетіс).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 2:2

Довідка про компанію

betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.

betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.

ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (Рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021), Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024).

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ