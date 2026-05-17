Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю поєдинку 37-го туру іспанської Прімери, який розпочнеться у неділю, 17 травня, о 20:00.

Мадридський Реал вирушає до Андалусії з метою здобути другу перемогу поспіль у Ла Лізі. Хоча "вершкові" вже офіційно гарантували собі статус віце-чемпіонів Іспанії сезону-2025/26, навколо команди панує надзвичайно напружена атмосфера, що змушує гравців доводити свою професійність у кожному ігровому епізоді на тлі серйозних внутрішніх розбіжностей.

Севілья — Реал Мадрид

Неділя, 17 травня, 20:00, Рамон Санчес Пісхуан, Севілья

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Для Севільї цей матч — шанс остаточно перекреслити невдалий початок сезону та закріпити свій стрімкий підйом. Луїс Гарсія зумів стабілізувати гру "нервіонців", видавши серію з трьох перемог поспіль над Реалом Сосьєдад, Еспаньйолом та Вільярреалом. Андалусійці не просто віддалилися від небезпечної зони, а й отримали примарний, але цілком реальний шанс зачепитися за єврокубкову зону, до якої залишається лише п'ять очок. Враховуючи, що Севілья не перемагала мадридців у 14 останніх поєдинках, недільна зустріч є ідеальним моментом, щоб припинити цю серію на очах у переповнених трибун, які завжди створюють на Пісхуані особливий тиск на суперника.

У стані Реала розмови точаться не стільки про футбол, скільки про мікроклімат у роздягальні. Після поразки в Ель Класіко та напруженої перемоги над Ов'єдо (2:0) тиск на Альваро Арбелоа лише зріс. Кілілан Мбаппе, якого освистали власні вболівальники у четвер, публічно поскаржився на статус "четвертого форварда", що додає розколу в колективі. На тлі чуток про можливе призначення Жозе Моурінью вже цього літа, "бланкос" намагатимуться бодай на полі продемонструвати єдність. Мадридці мають другий найкращий показник виїзних матчів у лізі, і перемога в Севільї необхідна для збереження залишків авторитету перед початком перебудови.

Ситуація ускладнюється тим, що роздягальня Мадрида зараз перебуває у стані розбрату. Чутки про конфлікти між лідерами та тренерським штабом стали публічними, а атмосфера на Бернабеу під час останньої гри була напруженою. Для Арбелоа поїздка до Севільї — це черговий складний тест на здатність керувати зірковим колективом у кризовий період. Водночас Севілья, яка почувається значно вільніше після серії вдалих результатів, може скористатися цим психологічним станом суперника та зіграти у притаманний їй агресивний і розкутий футбол.

Щодо кадрових питань, то Севілья втратила Маркао та Ману Буено через травми, а участь Ісаака Ромеро залишається під питанням до останнього моменту. Реал продовжує страждати від кадрового дефіциту: Родріго, Едер Мілітао, Арда Гюлер та Федеріко Вальверде все ще поза грою. Очікується повернення до основи Антоніо Рюдігера та Джуда Беллінгема, а Мбаппе, попри всі конфлікти, має з'явитися у старті. Поява Тіаго Пітарча в центрі поля також додасть мадридцям необхідної мобільності проти активної півзахисту андалусійців.

За версією betking, мадридський Реал залишається фаворитом поєдинку. Коефіцієнт на перемогу гостей становить 1.98. Тріумф Севільї оцінюється у 3.65, а нічия — у 3.70.

Очікується, що обидві команди зможуть відзначитися, враховуючи атакувальний потенціал суперників. Ставка "обидві заб’ють — так" йде за 1.55. Для тих, хто вірить у кураж Севільї, варіант із подвійним шансом 1Х доступний за 1.84.

Для тих, хто віддає перевагу ставкам на авторів голів, виділяють Кіліана Мбаппе. Його гол у будь-який час матчу оцінюється котируванням 1.85. Також цікавим виглядає варіант із голом Джуда Беллінгема за 2.50.

Також у лінійці можна знайти маркет на кутові. Ставка на "тотал більше 9.5" йде з коефіцієнтом 1.90. Якщо ви вважаєте, що Реал переможе з форою (-1), такий варіант доступний за 2.75, що відображає очікувану перевагу фаворита за класом.

Орієнтовні склади

Севілья: Влаходімос — Кармона, Кастрін, Салас, Суасо — Варгас, Гудель, Агуме, Осо — Адамс, Мопе.

Реал Мадрид: Куртуа — Александер-Арнольд, Гюйсен, Рюдігер, Ф. Гарсія — Пітарч, Чуамені — Браїм, Беллінгем, Вінісіус — Мбаппе.

Не зіграють: Маркао, Буено (Севілья) — Родріго, Гюлер, Мілітао, Менді, Вальверде (Реал Мадрид).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 2:2

Довідка про компанію

betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.

betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.

ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (Рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021), Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024).

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ