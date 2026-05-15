Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Астон Вілла — Ліверпуль, Getty Images
15 травня 2026, 18:50
У рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26 Астон Вілла зустрінеться з Ліверпулем.
Поєдинок відбудеться в п'ятницю, 15 травня, на стадіоні Вілла Парк у Бірмінгемі. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля можна поставити з коефіцієнтом 2.46, тоді як потенційний успіх Астон Вілли оцінюється показником 2.81. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.73.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Результативна нічия", представлений показником 4.31.
Коефіцієнтом 2.39 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Александера Ісака, тоді як потенційний гол Оллі Воткінса — 2.63.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві заб'ють + тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.13.
