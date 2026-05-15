Футболіст змушений лягти під ніж після шести місяців безуспішного лікування травми спини.

Збірна Нідерландів зазнала відчутної кадрової втрати напередодні старту Чемпіонату світу 2026 року. Центральний захисник Манчестер Юнайтед Матейс де Лігт не зможе допомогти своїй національній команді на турнірі в Північній Америці.

Про це 26-річний футболіст особисто повідомив уболівальникам на своїй сторінці в Instagram, пояснивши причини такого важкого рішення.

"Після шести місяців лікування та важкої роботи задля повернення на поле, операція на спині залишилася єдиним варіантом. Я розчарований тим, що не міг допомогти команді протягом останніх пів року і пропущу чемпіонат світу, але я зроблю все, щоб повернутися", — написав де Лігт.

Проблеми зі спиною турбують нідерландця вже тривалий час і фактично зіпсували йому другу половину сезону. Востаннє захисник з'являвся на футбольному полі ще 30 листопада минулого року. До загострення травми він встиг провести за манкуніанців 14 матчів у всіх турнірах поточної кампанії, записавши до свого активу один забитий м'яч.

Попереду на гравця чекає хірургічне втручання та тривалий процес реабілітації. За оптимістичними прогнозами лікарів, де Лігт зможе повноцінно повернутися до тренувань лише напередодні старту наступного клубного сезону.

Нагадаємо збірна Нідерландів потрапила до групи F. На груповому етапі Ораньє доведеться змагатися за путівку в плей-оф зі збірною Швеції, міцною африканською командою Тунісу та завжди небезпечною і дисциплінованою Японією.