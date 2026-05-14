Інтер — володар Кубка Італії-2025/26

У фінальній грі на Стадіо Олімпіко команда Крістіана Ківу не залишила шансів римському Лаціо та здобула свою 10 перемогу в національному кубковому змаганні.

Лаціо — Інтер, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Лаціо — Інтер 0:2

Голи: Марушич, 14 (авт.), Мартінес, 35



Лаціо: Мотта — Марушич (Лаццарі, 72), Хіла, Романьйолі, Тавареш — Башич (Педро, 78), Патрік (Ровелла, 46), Тейлор — Ісаксен (Канчельєрі, 66), Нослін, Дзакканьї (Діа, 72). Інтер: Х. Мартінес — Біссек, Аканджі, Бастоні (Аугусто, 77) — Думфріс (Луїс Енріке, 68), Барелла, Зелінські, Сучич (Мхітарян, 68), Дімарко — М. Тюрам (Діуф, 82), Л. Мартінес (Бонні, 77).



Попередження: Хіла, Педро — Біссек, Бастоні, Дімарко, Барелла