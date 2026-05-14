Лаціо — Інтер 0:2
Голи: Марушич, 14 (авт.), Мартінес, 35

Лаціо: Мотта — Марушич (Лаццарі, 72), Хіла, Романьйолі, Тавареш — Башич (Педро, 78), Патрік (Ровелла, 46), Тейлор — Ісаксен (Канчельєрі, 66), Нослін, Дзакканьї (Діа, 72).

Інтер: Х. Мартінес — Біссек, Аканджі, Бастоні (Аугусто, 77) — Думфріс (Луїс Енріке, 68), Барелла, Зелінські, Сучич (Мхітарян, 68), Дімарко — М. Тюрам (Діуф, 82), Л. Мартінес (Бонні, 77).

Попередження: Хіла, Педро — Біссек, Бастоні, Дімарко, Барелла  