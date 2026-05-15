Напруга між французьким форвардом і тренерським штабом Альваро Арбелоа продовжує зростати.

У мадридському Реалі посилюється внутрішнє невдоволення поведінкою Кіліана Мбаппе. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, роздратування в тренерському штабі Альваро Арбелоа викликали не лише слова французького нападника після перемоги над Реалом Ов'єдо (2:0), а й його дії напередодні матчу.

Мбаппе не потрапив до стартового складу та вийшов на поле лише на 69-й хвилині. Після гри форвард поспілкувався з журналістами та заявив, що був "готовий на 100%", а також натякнув, що тренер нібито вважає його лише "четвертим нападником" після Франко Мастантуоно, Вінісіуса Жуніора та Гонсало.

Втім, Арбелоа оперативно спростував ці слова на пресконференції. Наставник заявив, що Мбаппе неправильно його зрозумів і що він ніколи не називав француза четвертим вибором у нападі. Також тренер підкреслив, що футболіст, який ще кілька днів тому не був готовий навіть потрапити до заявки, не міг вийти у старті.

Зазначається, що напруга між сторонами накопичувалася ще до цього епізоду. Усередині клубу були незадоволені тим, що Мбаппе повернувся до повноцінних тренувань лише напередодні гри з Реалом Ов'єдо.

Крім того, певне невдоволення викликала поїздка футболіста до Італії разом із партнеркою під час відновлення після травми задньої поверхні стегна.

Повідомляється, що ще перед матчем між Арбелоа та Мбаппе відбулася окрема розмова: нападник був незадоволений рішенням залишити його в запасі, тоді як тренер — поведінкою гравця в останні тижні.

У клубі вважають, що ситуація виходить далеко за межі одного кадрового рішення й відображає загальне зростання напруги всередині Реала.