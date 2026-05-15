Англія

Клуб закликає до жорстких спортивних санкцій через шпигунство за їхнім тренуванням.

Англійську футбольну лігу (EFL) сколихнув гучний скандал напередодні найважливішого матчу сезону — фіналу плейоф за вихід до Прем'єр-ліги. Керівництво Мідлсбро офіційно закликало дискваліфікувати Саутгемптон через шпигунство.

Конфлікт розгорівся навколо подій минулого четверга. Саутгемптон звинувачують у шпигунстві за закритим тренуванням Мідлсбро на їхній тренувальній базі Рокліфф Парк. Інцидент стався якраз під час підготовки команд до першого півфінального матчу на стадіоні Ріверсайд.

У підсумковому протистоянні путівку до фіналу вибороли саме Святі, здолавши Боро в додатковий час матчу-відповіді. Тепер Саутгемптон має зіграти вирішальний поєдинок проти Галл Сіті у суботу, 23 травня, на Вемблі.

Проте проведення цього матчу у визначені терміни наразі під питанням — дату можуть перенести залежно від результатів дисциплінарного розслідування. Слухання щодо інциденту, ініційовані EFL, проведе незалежний дисциплінарний комітет у вівторок, 19 травня (або навіть раніше).

Ситуацію загострює те, що представникам Мідлсбро не дозволили брати участь у цьому засіданні. Позбавлений права бути присутнім, Боро виступив із публічним зверненням до ліги. У клубі вимагають виключити Саутгемптон із плейоф, наголошуючи, що це єдиний спосіб відновити справедливість та відбити бажання в інших команд вдаватися до подібних хитрощів у майбутньому.

Керівництво Мідлсбро категорично засудило дії суперника, назвавши їх такими, що прямо суперечать спортивній чесності та чесній конкуренції. На думку клубу, фінансові штрафи не компенсують завданої шкоди, тому спортивне покарання є безальтернативним.

"Ми все ще сподіваємося, що EFL, як регулятор, запровадить такі санкції, щоб захистити чесність гри, захистити всі клуби-члени та стримати будь-які спроби в майбутньому отримати несправедливу та незаконну перевагу в прагненні до підвищення до Прем'єр-ліги", — наголошується в офіційній заяві Мідлсбро