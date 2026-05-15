Тренерський штаб карибської збірної визначився з фінальним списком гравців на мундіаль.

Національна збірна Гаїті офіційно оприлюднила список із футболістів, які представлятимуть країну на майбутньому Чемпіонаті світу. Заявка команди рясніє представниками міцних європейських чемпіонатів, проте головний медіа- та тактичний фокус прикутий до одного імені — Вілсона Ісідора.

Нападник Сандерленда Вілсон Ісідор, який раніше виступав за юнацькі та молодіжні збірні Франції, нещодавно ухвалив доленосне рішення змінити спортивне громадянство на користь своєї історичної батьківщини.

На Чемпіонаті світу збірна Гаїті виступатиме у Групі G. Жереб виявився цікавим та конкурентним, подарувавши карибській команді протистояння з представниками трьох різних футбольних континентів. Суперниками Гренадерів на груповому етапі стануть: Бельгія, Південна Корея та Алжир.

Воротарі: Джоні Пласід (Бастія), Александр П’єр (Сошо), Жозуе Дюверже (Космос Кобленц)

Захисники: Рікардо Аде (ЛДУ Кіто), Карленс Аркус (Анже), Мартен Експеріанс (Нансі), Жан-Кевен Дюверн (Гент), Дюк Лакруа (Колорадо Спрінгс Світчбакс), Вілгенс Поген (Зюлте-Варегем), Ганнес Делкруа (Лугано), Кіто Термонсі (Янг Бойз)

Півзахисники: Левертон П’єр (Візела), Денлі Жан-Жак (Філадельфія Юніон), Карл Сенте (Ель-Пасо Локомотив), Жан-Рікнер Беллегард (Вулвергемптон Вондерерс), Вуденскі П’єр (Віолетт), Домінік Сімон (Татран Прешов)

Нападники: Дюкенс Назон (Естегляль), Францді П’єро (Різеспор), Деррік Етьєнн-молодший (Торонто), Луїсіус Дідсон (Даллас), Рубен Провіденс (Алмере Сіті), Жозуе Казимир (Осер), Яссін Фортюне (Візела), Вілсон Ісідор (Сандерленд) Ленні Жозеф (Ференцварош),