Нападник Челсі Жуан Педро не має наміру змінювати клуб цього літа, незважаючи на зацікавленість з боку Барселона. Про це повідомляє журналіст BBC Нізаар Кінсела.

Нападник Челсі Жуан Педро не має наміру змінювати клуб цього літа, незважаючи на зацікавленість з боку Барселона. Про це повідомляє журналіст BBC Нізаар Кінсела.

За інформацією джерела, каталонський клуб планує відправити скаутів на фінал Кубка Англії проти Манчестер Сіті, аби ще раз поспостерігати за грою бразильця. Водночас у Челсі дали чітко зрозуміти, що не розглядають продаж 24-річного форварда.

Зазначається, що в лондонському клубі Жуана Педро вважають "недоторканним" гравцем. Сам футболіст також комфортно почувається в Англії, хоча й не повністю задоволений нинішніми результатами команди в чемпіонаті.

Незважаючи на це, бразилець із дитинства мріяв грати саме в англійській Прем’єр-лізі, тому свого часу й обрав перехід до Вотфорда. А виступи за Челсі він вважає здійсненням власної футбольної мрії.

Попри інтерес Барселони, у каталонському клубі нібито вже усвідомлюють, що трансфер Жуана Педро виглядає малоймовірним, тому паралельно розглядають і інших кандидатів для посилення атаки. У нинішньому сезоні бразильський нападник забив 20 м’ячів за Челсі в усіх турнірах.