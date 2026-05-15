Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Тренерський штаб африканської збірної визначився з іменами 26 футболістів, які поїдуть підкорювати поля Америки.

Збірна Кот-д'Івуару офіційно оприлюднила фінальний список гравців, які представлятимуть країну на майбутньому Чемпіонаті світу 2026 року. Турнір, який спільно приймають США, Канада та Мексика, стане черговим шансом для африканської команди продемонструвати свій потенціал на світовій арені. До фінальної заявки увійшли 26 футболістів, які представляють європейські та світові чемпіонати.

На груповому етапі Мундіалю жереб визначив збірну Кот-д'Івуару до Групи E. За право вийти до стадії плейоф івуарійці змагатимуться з чотириразовими чемпіонами світу — збірною Німеччини, міцною південноамериканською командою Еквадору, а також із дебютантами турніру — сенсаційною збірною Кюрасао.

Воротарі: Яя Фофана (Ризеспор), Мохамед Коне, (Шарлеруа) Албан Лафонт (Панатінаїкос)

Захисники: Еммануель Агбаду (Бешикташ), Клеман Акпа (Осер), Усман Діоманде (Спортинг), Гела Дуе (Страсбур), Гінслен Конан (Жил Вісенте), Одилон Куссуну (Аталанта), Еван Ндіка (Рома), Вілфрід Сінго (Галатасарай)

Півзахисники: Секу Фофана (Порту), Парфе Гіагон (Шарлеруа), Кріст Інао Улаї (Трабзонспор), Франк Кессьє (Аль-Ахлі), Ібраїм Сангаре (Ноттінгем Форест), Жан-Мішель Сері (Марибор)

Нападники: Сімон Адингра (Монако), Анж-Йоан Бонні (Інтер), Амад Діалло (Манчестер Юнайтед), Умар Діакіте (Серкль Брюгге), Ян Діоманде (Лейпциг), Еванн Гессан (Крістал Пелас), Ніколя Пепе (Вільярреал), Базумана Туре (Гоффенгайм), Ельє Ваї (Ніцца)