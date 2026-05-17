Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 16 травня 2026 року.

Завершилася 1543 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 В Україну повернули тіла 528 загиблих, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям.

🔸 У Туреччині упав безпілотник невідомого походження. За даними медіа, БпЛА важив близько 25 кг — його частини зібрали та передали на експертизу.

🔸 Після свого візиту до Пекіна Трамп застеріг Тайвань від відокремлення від Китаю і закликав сторони «заспокоїтись». Він сказав, що не хоче, щоб хтось ставав незалежним.

🔸 путін підписав указ про спрощене надання російського громадянства жителям так званого «Придністров'я». Право на нього отримали повнолітні іноземні громадяни й люди без громадянства, які проживають у Придністров’ї.

🔸 Директора Євробачення розкритикували після слів про теоретичне повернення росії на конкурс. Згодом він запевнив, що наразі немає жодних планів щодо повернення росії на Євробачення.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Оперативна інформація станом на 22:00 16.05.2026 щодо російського вторгнення

Загалом від початку цієї доби відбулося 195 бойових зіткнень.

Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження.

Противник завдав 51 авіаційного удару, скинув 182 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5768 дронів-камікадзе та здійснив 2226 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 16 боєзіткнень, противник завдав п’яти авіаційних ударів, застосував десять керованих бомб, здійснив 80 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, чотири з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Радьківка, Гранів, Ізбицьке та Стариця. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку наші захисники зупинили два ворожі штурми в районах населених пунктів Новоосинове та Подоли.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили сім спроб загарбників просунутися в районах населених пунктів Степове, Новий Мир, Ставки, Дробишеве, Ямпіль та Озерне.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили три спроби загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Закітне та Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Никифорівка.

Сили оборони успішно відбили одинадцять ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки та Степанівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Золотий Колодязь, Нове Шахове, Білицьке, Гришине, Василівка, Новомиколаївка, Родинське, Новоолександрівка, Бойківка, Сергіївка та Молодецьке.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 46 окупантів та 14 поранено; знищено 11 одиниць автомобільної та 8 одиниць спеціальної техніки ворога, одну станцію радіоелектронної боротьби та одне укриття піхоти; пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, три гармати та п’ять пунктів управління безпілотними літальними апаратами. Знищено або подавлено 250 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському та Оріхівському напрямках ворог сьогодні не проводив наступальних дій.

На Гуляйпільському напрямку відбулося сімнадцять атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Верхня Терса, Злагода, Гірке, Криничне, Староукраїнка, Гуляйпільське та Чарівне.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві штурмові дії в напрямку Антонівки.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Биймо ворога та наближаймо нашу Перемогу! Слава Україні!

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Напередодні був новий крок Росії щодо Придністровʼя: росіяни спростили можливість отримати громадянство для вихідців із цього регіону Молдови. Крок специфічний і означає не тільки те, що Росія таким чином шукає собі нових солдатів, бо громадянство означає військовий обовʼязок. Це і позначення Росією території Придністровʼя як начебто своєї. Вони у Москві часто кажуть різним співрозмовникам, що їх цікавить начебто тільки Донбас. Насправді далеко не тільки Донбас. Ми маємо на це реагувати. Тим більше що російський військовий контингент і розташування спецслужб у Придністровʼї – це для нас також виклик. Ми зацікавлені в стабільній, сильній Молдові.

Я доручив МЗС України відповідно контактувати з Молдовою щодо спільної оцінки та спільних дій. Я очікую також пропозиції від українських спецслужб, від нашої розвідки по формату реагування. Росії треба більше думати про свої НПЗ та про свою нафтоперевалку, а не про громадян інших держав і землю інших народів.

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!