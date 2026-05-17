Україна

Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 17 травня та розпочнеться о 13:00.

У рамках двадцять дев’ятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Кривому Розі місцевий Кривбас зіграє домашній матч проти донецького Шахтаря.

КРИВБАС — ШАХТАР

НЕДІЛЯ, 17 ТРАВНЯ, 13:00. ГІРНИК, КРИВИЙ РІГ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КЛИМ ЗАБРОДА (КИЇВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Оскільки команда Арда Турана вже другий тур відчуває себе достроковим чемпіоном країни, то пошук сенсів на заключні матчі сезону для неї триває. І якщо ставити до прикладу те, як Шахтар завершував попередню кампанію на чолі Маріно Пушича, і те, як "гірники" поводять себе зараз у контексті ретельності підготовки до матчів, то це дві дуже великі різниці. Київська Оболонь посеред тижня це відчула на собі повною мірою — резервісти донеччан награли на перемогу 3:1 без жодних питань.

А цього разу ще й принциповий момент у вигляді Патріка ван Леувена на чолі криворізького Кривбасу очікує на новоспечених чемпіонів, і точно нідерландський фахівець виявить бажання довести, що даремно його настільки швидко попросили на вихід із посади головного тренера Шахтаря свого часу. І, звичайно, хто, як не Патрік, знає, наскільки важко будувати ту потужну структуру клубу, яку нині намагається знову зводити донецький колектив.

Та й у Кривбасу самого ще не всі моменти в турнірній таблиці є очевидними. Попереду на один заліковий бал Металіст 1925, який напередодні не зміг обіграти кам’янець-подільський Епіцентр (1:1), позаду так само на один бал — Колос, якому ще доведеться цього дня приймати ту саму Оболонь. Цілком імовірно, що команда Руслана Костишина зможе здобути три очки, і тоді, у випадку невдачі проти Шахтаря, доведеться Кривбасу й Металісту посунутись нижче.

Є й суто персональний момент у цій зустрічі. Він полягає в ставленні найкращого гравця УПЛ за системою "гол + пас" у цьому сезоні, нападника Кривбасу Глейкера Мендози, до підготовки саме до протистояння проти Шахтаря. Майже ніхто "не помітив", як венесуелець технічно "обнулився" по картках наприкінці гри проти Карпат (1:0), щоб не дай Боже не схопити зайве попередження в матчі проти Вереса (3:1) й точно зіграти потім проти Шахтаря.

Чи цікавий донеччанам цей яскравий виконавець — питання другорядне та потребує більш детального вивчення, але всі бачили Мендозу в домашньому матчі проти Динамо, коли він оформив покер у тому божевіллі (5:6), тож захисту "гірників" варто ретельно підготуватись. Особливо правому флангу, де травмовані Вінісіус Тобіас та Юхим Конопля, тож нині виступає вимушено Алаа Грам, якого залишив поза заявкою на чемпіонат світу-2026 тренерський штаб національної збірної Туніс. А захисник, бідолашний, аж забивати з 35 метрів почав.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Кривбас: Кемкін — Юрчец, Вілівальд, Джонс, Бекавац — Джовані, Араухо, Я. Шевченко — Сек, Парако, Мендоза.

Шахтар: Фесюн — Грам, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Педріньйо да Сілва, Криськів, Марлон Гомес — Аліссон, Еліас, Проспер.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Кривбас може зазнати 100 домашньої поразки в чемпіонаті;

- Шахтар не програє 19 матчів УПЛ поспіль: 15 перемог, чотири нічиїх;

- Шахтар забивав у 13 попередніх матчах чемпіонату — 31 гол;

- Кривбас дома не грає внічию шість матчів поспіль в УПЛ: чотири перемоги, дві поразки;

- Кривбас забиває в чемпіонаті в шести зустрічах поспіль: 17 голів;

- Мар’ян Швед (Шахтар) може забити 30 гол в УПЛ.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА