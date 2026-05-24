Італія

Підопічні Конте завершил сезон на мажорній ноті.

Наполі мінімально здолав Удінезе (1:0)

Неаполітанці без проблем впоралися із суперником, але змогли відзначитись лише один раз. У середині першого тайму Гойлунн вийшов віч-на-віч та пробив без шансів у дальній кут. У другому таймі гості залишилися в меншості: Кабаселе за неспортивну поведінку отримав пряму червону картку.

На заключних хвилинах сталася неординарна подія. Антоніо Конте дав дограти решту матчу уродженцю Черкас Нікіті-Костянтину Барановському. Для досвідченого голкіпера ця гра стала першою за понад два роки.

У підсумку Наполі втримав звитягу та завершив сезон на другому місці, маючи у своєму активі 76 очок. Удінезе посів 10-ту сходинку з 50 балами.

Наполі - Удінезе 1:0

Гол: Гойлунн, 24

Наполі: Мерет (Контіні, 80) — Ді Лоренцо, Ррахмані, Олівера (Жезус, 46) — Політано (Маццоккі, 80), Лоботка (Гілмор, 37), Мактоміней, Гутьєррес — Ельмас, Гойлунн, Сантос (Де Брюйне, 10)

Удінезе: Окоє — Крістенсен (Бертола, 59), Кабаселе, Соле — Ехізібуе, Карлстрем (Букса, 59), Пйотровські (Гує, 54), Земура (Млачич, 80) — Міллер, Девіс (Саррага, 80), Атта

Попередження: Карлстрем, Букса, Міллер

Вилучення: Кабаселе, 64