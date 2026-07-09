Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку кваліфікації Ліги Європи, що відбувся 9 липня 2026 року.

Динамо Київ зіграло внічию з Університатею Клуж у першому, номінально домашньому матчі першого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА-2026/26.

"Біло-сині" домінували в обох таймах протистояння на Арені Люблін у Польщі, загалом завдавши 25-ти ударів, 5 з яких прийшлися на площину воріт суперника. Тим не менш, як і румунам, українцям так і не вдалося відкрити рахунок у поєдинку.

Матч-відповідь на Клуж Арені в Румунії відбудеться в четвер, 16 липня, розпочавшись о 20:30 за київським часом.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо Київ — Університатя Клуж у рамках першого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА-2026/27:

Динамо Київ — Університатя 0:0

Динамо Київ: Нещерет — Кендзера, Біловар, Михавко, Дубінчак — Піхальонок (Буяльський, 61), Бражко, Шапаренко — Волошин (Шола, 90+1), Пономаренко, Редушко.

Університатя: Міхаїл — Станоєв, Крістя, Коубіш, Кіпчу — Кодря, Драмме (Пінью, 83) — Штефанеску, Бік, Менді (Адамс, 65) — Макалу (алієв, 73).



Попередження: Драмме