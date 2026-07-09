Німеччина

Досвідчений 35-річний німець став повноцінним гравцем "кобальтових".

Шальке на своєму офіційному сайті оголосив про підписання повноцінного контракту із воротарем Гайденгайма Кевіном Мюллером.

Деталі угоди із 35-річним німцем не розголошуються. За даними ЗМІ, сума трансферу становила 50 тисяч євро.

Минулого сезону Мюллер провів чотири матчі, один з яких на нуль при семи пропущених м'ячах.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Шальке повернувся до Бундесліги.

Раніше повідомлялося, що український голкіпер Хадасевич став гравцем Шальке.