Досвідчений 35-річний німець став повноцінним гравцем "кобальтових".
Кевін Мюллер, ФК Шальке
09 липня 2026, 22:21
Шальке на своєму офіційному сайті оголосив про підписання повноцінного контракту із воротарем Гайденгайма Кевіном Мюллером.
Деталі угоди із 35-річним німцем не розголошуються. За даними ЗМІ, сума трансферу становила 50 тисяч євро.
Минулого сезону Мюллер провів чотири матчі, один з яких на нуль при семи пропущених м'ячах.
Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Шальке повернувся до Бундесліги.
Раніше повідомлялося, що український голкіпер Хадасевич став гравцем Шальке.