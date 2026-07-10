Ліга Європи

Гравець Динамо дав свій коментар після єврокубкового матчу.

Лівий вінгер Динамо Київ Богдан Редушко прокоментував нічию з Університатею Клуж у першому, номінально домашньому матчі.

Динамо Київ — Університатя Клуж 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу

"Біло-синім" не вдалося успішно стартувати в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи-2026/27. Редушко підбив підсумки протистояння на Арені Люблін у Польщі.

"Чому не дотиснули суперника? Важко сказати. Ми тиснули на Університатю впродовж усієї гри, але не вистачило найголовнішого — завершення атаки.

Свій план на гру в захисті виконали, адже не пропустили. Суперник майже нічого не створив, грав другим номером, але витримав цей тиск. Потрібно краще працювати в завершальній фазі.

Звісно, такий результат створює тиск. Ми хотіли перемогти сьогодні. В Румунії авжеж гратимемо лише на звитягу.

Мій момент наприкінці матчу? Я отримав передачу від Шапаренка й одразу пробив. Не вдалося влучити, але нічого страшного.

Зникнення світла на стадіоні? Ця ситуація не зіграла на руку, бо раніше ми підняли темп. Ритм збився, і це допомогло Університаті", — передає офіційний сайт Динамо Київ.

Нагадаємо, матч-відповідь на Клуж Арені в Румунії відбудеться в четвер, 16 липня, розпочавшись о 20:30 за київським часом.