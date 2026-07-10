Гравець Динамо дав свій коментар після єврокубкового матчу.
Богдан Редушко, fcdynamo.com
10 липня 2026, 00:22
Лівий вінгер Динамо Київ Богдан Редушко прокоментував нічию з Університатею Клуж у першому, номінально домашньому матчі.
Динамо Київ — Університатя Клуж 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу
"Біло-синім" не вдалося успішно стартувати в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи-2026/27. Редушко підбив підсумки протистояння на Арені Люблін у Польщі.
"Чому не дотиснули суперника? Важко сказати. Ми тиснули на Університатю впродовж усієї гри, але не вистачило найголовнішого — завершення атаки.
Свій план на гру в захисті виконали, адже не пропустили. Суперник майже нічого не створив, грав другим номером, але витримав цей тиск. Потрібно краще працювати в завершальній фазі.
Звісно, такий результат створює тиск. Ми хотіли перемогти сьогодні. В Румунії авжеж гратимемо лише на звитягу.
Мій момент наприкінці матчу? Я отримав передачу від Шапаренка й одразу пробив. Не вдалося влучити, але нічого страшного.
Зникнення світла на стадіоні? Ця ситуація не зіграла на руку, бо раніше ми підняли темп. Ритм збився, і це допомогло Університаті", — передає офіційний сайт Динамо Київ.
Нагадаємо, матч-відповідь на Клуж Арені в Румунії відбудеться в четвер, 16 липня, розпочавшись о 20:30 за київським часом.