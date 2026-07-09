Ліга Європи

"Біло-сині" не порадували голами в першому матчі нової кампанії.

Головний тренер Динамо Київ Ігор Костюк поспілкувався з представниками ЗМІ після першого, номінально домашнього матчу проти Університаті Клуж.

Динамо Київ — Університатя Клуж 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу

"Біло-сині" з нічиєї на Арені Люблін у Польщі розпочали перший кваліфікаційний раунд Ліги Європи. Костюк прокоментував гру й результат поєдинку.

"Сьогодні щодо результату скажу, що ми створили моменти, але не змогли їх реалізувати. Але це був лише перший тайм нашого протистояння.

Щодо самої гри, то в першій половині зустрічі наша команда діяла достатньо обережно. Відчувалася певна нервозність: ми недостатньо часто грали вперед, було багато проміжних передач. Суперник добре оборонявся, а нам не вистачало агресії, вертикальних передач і точності в завершальній фазі. Водночас ми володіли перевагою, добре діяли в перехідних фазах і після втрати м'яча практично не дозволяли супернику створювати небезпечні моменти.

Це позитивний момент, але в атаці нам бракувало індивідуальної майстерності, впевненості та якості в завершенні. Через це ми не змогли забити свої м'ячі.

Вплив зникнення світла? Ми володіли перевагою, добре грали, активно створювали моменти, але вимушена пауза дещо збила темп, уповільнила гру і знизила інтенсивність матчу. Думаю, це було більше на користь супернику, хоча це такі обставини, на які ми не могли вплинути. Потрібно було догравати. Після відновлення гри залишалося ще близько десяти хвилин, але нам не вдалося створити достатньо загроз та гострих моментів і реалізувати свої нагоди.

У підсумку маємо нічию 0:0. Ми розуміємо, що потрібно покращити перед матчем-відповіддю, і вже готуємося до нього.

Думки перед виїздом до Румунії? Для нас немає різниці, де грати. Це був наш перший офіційний матч у сезоні, тому, дійсно, команді ще бракує оптимального ігрового тонусу. Саме цим певною мірою можна пояснити недостатню кількість по-справжньому гострих моментів і проблеми з реалізацією", — передає офіційний сайт Динамо Київ.

Нагадаємо, матч-відповідь на Клуж Арені в Румунії відбудеться в четвер, 16 липня, розпочавшись о 20:30 за київським часом.