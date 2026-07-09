Італія

Хавбек попрощався з Кальярі після 2,5 років у клубі.

Центральний півзахисник Джанлука Гаетано залишив Кальярі заради Аталанти, передає офіційний сайт "нерадзуррі".

За даними журналіста Ніколо Скіри, клубу з Бергамо трансфер 26-річного італійця обійшовся в 12+3 млн євро. Повідомляється, що контракт Аталанти з Гаетано розраховано до кінця червня 2031 року.

Кальярі вперше орендував Джанлуку з рідного для нього Наполі взимку 2024 року, після завершення кампанії продовживши ще тимчасове на той момент перебування гравця в клубі. Сезоном пізніше хавбека викупили за 6 млн.

На рахунку Гаетано дев'ять голів і дев'ять асистів у 76-ти матчах "россоблу". Із неаполітанцями він виграв Серію А-2022/23, відзначившись одним результативним ударом і однією гольовою передачею у восьми поєдинках.

Для Аталанти Джанлука став першим новачком літнього трансферного вікна-2026. Нову кампанію чемпіонату Італії підопічні Мауріціо Саррі розпочнуть домашнім матчем проти Сассуоло в неділю, 23 серпня.