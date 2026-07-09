Football.ua представляє відео найкращих моментів контрольного поєдинку, що відбувся 9 липня 2026 року.
Харків — РБ Зальцбург, t.me/kharkiv_pfc
09 липня 2026, 22:23
Харків зазнав розгромної поразки в контрольному поєдинку з РБ Зальцбург в Австрії.
Місцевий клуб двічі уразив ворота гостей з України в першому таймі зусиллями Едмунда Байду й Ніколаса Ферачніга. До розгромного на початку другої половині протистояння рахунок довів Гауссу Діакіте. Ближче до завершення основного часу дуелі Домінік Шмід поставив у ній крапку.
У п'ятницю, 10 липня, Харків зустрінеться з австрійським Вольфсбергером.
До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Харків — РБ Зальцбург:
Харків — РБ Зальцбург 0:4
Голи: Е. Байду, 29, Ферачніг, 40, Г. Діакіте, 51, Д. Шмід, 86
Харків: Варакута (Проценко, 46), Крупський, Салюк (Павлюк, 59), Шабанов, Мартинюк (Дубко, 72), Калюжний, Антюх (Забергджа, 72), Профіні (Гаджиєв, 79), Яцик, Рашиця (Кастільо, 72), Парако (Когут, 79)