Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів контрольного поєдинку, що відбувся 9 липня 2026 року.

Харків зазнав розгромної поразки в контрольному поєдинку з РБ Зальцбург в Австрії.

Місцевий клуб двічі уразив ворота гостей з України в першому таймі зусиллями Едмунда Байду й Ніколаса Ферачніга. До розгромного на початку другої половині протистояння рахунок довів Гауссу Діакіте. Ближче до завершення основного часу дуелі Домінік Шмід поставив у ній крапку.

У п'ятницю, 10 липня, Харків зустрінеться з австрійським Вольфсбергером.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Харків — РБ Зальцбург:

Харків — РБ Зальцбург 0:4

Голи: Е. Байду, 29, Ферачніг, 40, Г. Діакіте, 51, Д. Шмід, 86

Харків: Варакута (Проценко, 46), Крупський, Салюк (Павлюк, 59), Шабанов, Мартинюк (Дубко, 72), Калюжний, Антюх (Забергджа, 72), Профіні (Гаджиєв, 79), Яцик, Рашиця (Кастільо, 72), Парако (Когут, 79)