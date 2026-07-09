Ліга Європи

Команди догравали при свічках.

Напевно, українським футбольним уболівальникам за майже місяць інтенсивного футболу в Північній Америці вже могли набриднути ті 96 матчів чемпіонату світу-2026, які вже довелось переглянути за цей час найбільшим відчайдухам. Жарти жартами, але поки на носі були старти чвертьфіналів мундіалю, потрохи набирав оберти й клубний сезон у європейському футболі.

І ні, про національні першості наразі жодної мови не йдеться, і ми поки що говоримо лише про кваліфікаційні раунди єврокубків, де першим серед наших представників мав вступати до бою чинний володар Кубка України київське Динамо. Розпочинала свою міжнародну пригоду команда Ігоря Костюка з номінально домашнього поєдинку в Любліні проти румунського клубу Університатя з міста Клуж-Напока — другого за силою колективу своєї країни, фіналіста розіграшу Кубку Румунії та майбутнього учасника матчу за локальний Суперкубок.

Але спочатку колектив Крістіано Бергоді хотів зосередитись на двобої проти українського колективу, який у невідомо якому стані ще вийшов би з літнього міжсезоння. Утім, уже на старті гри було помітно, що Динамо в цьому протистоянні доведеться грати першим номером, бо суперники відмовились від м’яча доволі відверто й зачинились у захисті вже з перших хвилин. Доводилось цей блок якось оминати.

І тут треба було одразу говорити про реалізацію гольових моментів, оскільки їх могло в підсумку виявитись і не надто багато з боку "біло-синіх" у цьому матчі. Але ще до середини першого тайму Піхальонок свої дві дуже гарні нагоди примудрився змарнувати, спочатку пробивши головою до рук воротаря з близької відстані, а потім не влучивши в дальній удар пострілом із лівого флангу чужого штрафного. А вже ближче до перерви почала атакувати й сама Університатя.

Уже перша спроба команди Бергоді при цьому мала всі шанси завершитись голом, коли на 36 хвилині Макалу з правого флангу передачею поміж захисників знайшов вільного Менді в центрі штрафного, але той не зміг переграти воротаря в очній дуелі. Катастрофи вдалось уникнути.

Бо в другому таймі Університатя продовжувала виключно відбиватись, і до атаки сходила хіба що у вигляді несподіваного ривка на лівому фланзі від Кубіша, але тоді Михавко вчасно зіграв у підкаті під час удару в ближній кут. І оскільки просуватись уперед виходило не надто вдало, Костюк почав робити заміни. Від Буяльського, зокрема, багато чого очікували, і вже з першої спроби він ледь не забив ударом із пів кола перед штрафним під праву стійку, але воротар парирував.

А ось у моменті з пострілом Шапаренка з лівого флангу чужих володінь румунам могла допомогти вже лише поперечина, у яку й влучив той підкручений удар із розвороту. І також пригадуємо кілька ударів Пономаренка з гострих кутів, деякі з яких відбивав воротар, деякі прилітали в захисників, а замість деяких можна було б і на Буяльського майже на порожні зіграти, але Матвій був заряджений на гол.

Однак ані супербомбардир Динамо, аніж будь-хто інший, забити так і не зумів у цій грі. До речі, матч завершувався з помітними проблемами з освітленням на стадіоні в Любліні, через що виникла затримка, яка остаточно збила атакувальний темп киян. У підсумку, вийшов наче й не надто поганий старт сезону для команди Костюка, але тепер доведеться поступитись правом навіть номінально "домашнього" поля.

Матч-відповідь поміж румунською Університатею Клуж та київським Динамо відбудеться за тиждень, 16 липня.



Динамо Київ — Університатя 0:0

Динамо Київ: Нещерет — Кендзера, Біловар, Михавко, Дубінчак — Піхальонок (Буяльський, 61), Бражко, Шапаренко — Волошин (Шола, 90+1), Пономаренко, Редушко.

Університатя: Міхаїл — Станоєв, Крістя, Коубіш, Кіпчу — Кодря, Драмме (Пінью, 83) — Штефанеску, Бік, Менді (Адамс, 65) — Макалу (алієв, 73).



Попередження: Драмме