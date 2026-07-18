Італія

У столичному клубі розраховують на двох гравців збірної Італії.

Італійські центральний захисник Джанлука Манчіні та опорний півзахисник Браян Крістанте оновили свої угоди з Ромою, передає офіційний сайт "джаллороссі".

Новий контракт із 30-річним Манчіні розраховано до кінця червня 2029 року. Склад римлян Джанлука поповнив у липні 2019-го, за цей час відзначившись 23-ма голами й 13-ма асистами в 319-ти матчах.

Mancio is here to stay 🟡🔴#ASRoma pic.twitter.com/Au89RMj8ph — AS Roma English (@ASRomaEN) July 18, 2026

Новий договір про співпрацю з 31-річним Крістанте розраховано до кінця червня 2028 року. Нинішній капітан "джаллороссі" приєднався до них у липні 2018-го, у 364-х поєдинках записавши на свій рахунок 21 результативний удар і 23 гольові передачі.

Bryan is here to stay 🟡🔴#ASRoma pic.twitter.com/lzmZCGqtNu — AS Roma English (@ASRomaEN) July 18, 2026

Раніше повідомлялося, що Рома працює над орендою таланта Реала Мадрид.