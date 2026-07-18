У столичному клубі розраховують на двох гравців збірної Італії.
Джанлука Манчіні й Браян Крістанте, Getty Images
18 липня 2026, 21:41
Італійські центральний захисник Джанлука Манчіні та опорний півзахисник Браян Крістанте оновили свої угоди з Ромою, передає офіційний сайт "джаллороссі".
Новий контракт із 30-річним Манчіні розраховано до кінця червня 2029 року. Склад римлян Джанлука поповнив у липні 2019-го, за цей час відзначившись 23-ма голами й 13-ма асистами в 319-ти матчах.
Новий договір про співпрацю з 31-річним Крістанте розраховано до кінця червня 2028 року. Нинішній капітан "джаллороссі" приєднався до них у липні 2018-го, у 364-х поєдинках записавши на свій рахунок 21 результативний удар і 23 гольові передачі.
Раніше повідомлялося, що Рома працює над орендою таланта Реала Мадрид.