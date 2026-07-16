Італія

Туринський клуб розглядає можливість трансферу 29-річного бразильського нападника Тоттенгема за цілком доступну суму.

Нападник Тоттенгема Рішарлісон може перебратися до італійської Серії А.

За інформацією видання La Gazzetta dello Sport, у підписанні бразильського форварда серйозно зацікавлений Ювентус. Керівництво туринського клубу продовжує вивчати різні кандидатури для підсилення лінії атаки й наразі зробило запит щодо доступності гравця "шпор".

Лондонський клуб не триматиметься за виконавця і готовий відпустити його вже під час цього літнього трансферного вікна. Боси Тоттенгема встановили на Рішарлісона досить скромний цінник — від 20 до 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, бразилець перейшов до складу лондонців із Евертона у 2022 році за 58 мільйонів євро. Його чинний контракт розрахований до 30 червня 2027 року. У сезоні-2025/26 нападник узяв участь у 43 поєдинках у складі "шпор" в усіх офіційних турнірах, відзначившись 12 забитими м'ячами та п'ятьма результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Ювентус націлився на Балогуна.