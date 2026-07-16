Італія

Гравець погоджується не грати в Чемпіоншипі.

Англійський Вулвергемптон за підсумками минулого сезону вилетів із Прем’єр-ліги та готується до початку кампанії в Чемпіоншипі.

Разом із тим, "вовки" продовжують відповідний процес кадрової перебудови, і їхнє розташування можуть залишити навіть ті футболісти, які ще рік тому ставали новачками.

Зокрема, ідеться про нігерійського нападника Толу Арокодаре, за якого заплатили бельгійському Генку 26 млн євро.

За сезон 25-річний форвард забив шість голів та віддав два асисти в 38 матчах.

А цього трансферного вікна італійська Фіорентина пропонує для нього оренду з правом викупу за 22 млн євро.

Повідомляється, що гравець уже дав попередню згоду на перехід, однак його клуб віддав би перевагу повноцінному трансферу.