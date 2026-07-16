Турецький захисник підписав контракт до 2029 року.
Зекі Челік, ФК Ювентус
16 липня 2026, 23:58
Туринський Ювентус на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із колишнім захисником Роми Зекі Челіком.
Угода з 29-річним турком розрахована до літа 2029 року.
Челік дістався "старій синьйорі" безкоштовно, тому що наприкінці червня у нього закінчився контракт із "вовками", які до останнього намагалися його продовжити.
Минулого сезону Челік провів 45 матчів, у яких забив один гол та віддав чотири гольові передачі. Також він відіграв два матчі за збірну Туреччини на ЧС-2026.
Раніше повідомлялося, що Ювентус зацікавився Рішарлісоном.