Італія

Угода з 19-річним футболістом розрахована до 2031 року.

Комо на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Маттіа Лібералі.

Угода з 19-річним італійцем розрахована до літа 2031 року.

"Це справжній кайф — почати свій шлях у Комо. Я дуже хочу розвиватися і вдосконалюватися, і зрозумів, що у нас з клубом багато спільного щодо цього. Я також поговорив з тренером, і думаю, що ігрова філософія ідеально мені підходить. Я з нетерпінням чекаю виходу на поле і зустрічі з вболівальниками", — наводить слова Лібералі прес-служба клубу.

Лібералі є вихованцем Мілана. Минулого сезону Маттіа провів 30 матчів за Катандзаро, в яких забив чотири м'ячі та віддав чотири асисти.

Раніше повідомлялося, що Комо хоче придбати захисника збірної Колумбії.