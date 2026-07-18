Італія

Россонері розглядає можливість підписання Фодена за кошти від ймовірного продажу свого португальського вінгера.

Італійський Мілан має амбітні цілі на трансферному ринку. Як повідомляє видання Tuttosport, керівництво россонері мріє бачити у своєму складі атакувального півзахисника Манчестер Сіті Філа Фодена.

Проте реалізація цього гучного переходу має одну ключову умову: вона безпосередньо залежить від майбутнього Рафаеля Леау.

Аби звільнити місце у складі та акумулювати необхідний бюджет для підписання Фодена, міланському клубу спочатку доведеться розпрощатися зі своїм португальським лідером. Нагадаємо раніше, португалець оголосив про відхід з Мілана цього літа.

Манчестер Сіті може бути готовий відпустити свого вихованця за суму в межах 50-60 мільйонів євро. Саме таку суму керівництво італійського клубу очікує виручити від можливого відходу Леао.

Повідомляється, що наразі офіційних чи відкритих переговорів щодо трансферу Філа Фодена між сторонами ще немає. Втім, для россонері є позитивний фактор — між клубами встановилися чудові робочі стосунки. Цьому посприяв трансфер нідерландського півзахисника Тіджані Рейндерса, який минулого літа здійснив перехід до табору містян на стадіон Етіхад.

У минулому сезоні Філ зіграв 50 матчів за містян у всіх турнірах. Забив 10 мʼячів віддав 7 передач та допоміг виграти Кубок англійської ліги та Кубок Англії. Контракт з Манчестер Сіті розрахований до літа 2027 року.