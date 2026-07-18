Комітет арбітрів УЄФА призначив суддівські бригади на поєдинки Динамо Київ із ПАОКом у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи-2026/27.

23.07.2026 Ліга Європи Кваліфікація. 2 раунд
20:00 Динамо Київ -:- ПАОК

30.07.2026 Ліга Європи Кваліфікація. 2 раунд
20:45 ПАОК -:- Динамо Київ


Матч на Арені Люблін у Польщі обслуговуватиме 38-річний данець Санді Путрос. Ролі асистентів виконуватимуть Деніз Ердакул і Есад Дероніч. Айдин Услу призначений четвертим рефері, а Йонас Хансен і Мікаель Тюкгор — арбітрами VAR.

Головним арбітром на Тумба Стедіум у Греції буде 34-річний поляк Даміан Сільвестжак. Ролі асистентів виконуватимуть Павел Сокольніцкі та Адам Карасевич. Даміан Кос призначений четвертим рефері, тоді як Пьотр Ласик і Корнель Пашкевич — арбітрами VAR.

Нагадаємо, головний тренер Динамо Київ Ігор Костюк заявив, що досягнути позитивного результаті в дуелі з Університатею Клуж допомогла згуртованість гравців.