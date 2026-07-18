Італія

Незважаючи на відкриті двері в Турині, пріоритетом для нападника залишається Іспанія.

Нападник Душан Влахович продовжує шукати нове місце роботи після отримання статусу вільного агента. За інформацією авторитетного італійського видання Tuttosport, 26-річний футболіст має реальний шанс повернутися до Ювентуса.

Однак керівництво туринського клубу висунуло чітку умову: цей перехід стане можливим лише в тому випадку, якщо серб погодиться суттєво знизити свої вимоги щодо заробітної плати. Влахович чітко дає зрозуміти, що не збирається знижувати планку і має амбіції грати виключно в топ-чемпіонатах.

Повідомляється, що стамбульський Бешикташ намагався вийти на контакт із гравцем та запропонувати йому контракт, проте нападник залишив усі запити турецького гранда без відповіді.

Незважаючи на відкриті двері в Турині, пріоритетом для Влаховича залишається Іспанія. Вільний агент усе ще зберігає надію привернути увагу керівництва Барселони і стати частиною їхнього плану з підсилення атаки.

Наразі доля 26-річного форварда залишається невизначеною, і багато залежатиме від того, чи погодиться він на фінансовий компроміс заради повернення у велику гру, чи до останнього чекатиме на ідеальну пропозицію.

Нагадаємо, що Душан Влахович перебрався до Турина в січні 2022 року. Тоді Ювентус виграв запеклу трансферну битву у топ-клубів англійської Прем'єр-ліги та виплатив Фіорентині солідні 85 мільйонів євро.

Серба купували як головну ударну силу на роки вперед. Попри зірковий статус, період виступів гравця в П'ємонті вийшов неоднозначним — нападника регулярно переслідували пошкодження, через які він пропустив чимало ігрового часу. За 4,5 роки виступів у Турині він зіграв 168 матчів в усіх турнірах, забив 68 голів та віддав 16 результативних передач.