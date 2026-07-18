Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Сильні грози та загроза повеней у Нью-Йорку та Нью-Джерсі зірвали плани команди Луїса де ла Фуенте напередодні вирішального матчу за кубок світу.

Останнє тренування збірної Іспанії перед фіналом Чемпіонату світу було офіційно скасовано через потужні грози, які накрили регіон Нью-Йорка та Нью-Джерсі в суботу. Команда Луїса де ла Фуенте планувала провести заняття на тренувальному полі Мелані Лейн у Нью-Джерсі.

Однак через різке погіршення погодних умов тренування спочатку довелося перервати, а згодом — повністю скасувати. Федерація футболу Іспанії підтвердила ситуацію у своїй офіційній заяві:

"Тренування збірної Іспанії на тренувальному полі Мелані Лейн у Нью-Джерсі було призупинено відповідно до протоколу безпеки США під час шторму. Гравці зараз беруть участь у розминці в приміщенні",- йдеться у повідомленні.

Згідно з американськими спортивними правилами безпеки, будь-які заходи на відкритому повітрі повинні бути негайно припинені, якщо в радіусі восьми миль фіксується блискавка або електрична активність. Відновлення можливе лише за умови, що протягом щонайменше 30 хвилин не буде нових ударів.

Організатори турніру та ФІФА вже заявили, що чемпіонам Європи не буде надано альтернативного часу для тренування на полі цієї суботи.

Тим часом суперники іспанців — збірна Аргентини, яка базується всього за п'ять миль звідти, у Моррістауні, виявилася дещо удачливішою. Чинні чемпіони світу змогли провести своє повноцінне заняття після 45-хвилинної затримки, пов'язаної з негодою.

Екстремальна погода стала ще одним серйозним випробуванням для регіону та організаторів. У суботу мер Нью-Йорка Зоран Кваме Мамдані повідомив про штормове попередження щодо повеней та настійно закликав мешканців не ризикувати своєю безпекою в цих небезпечних умовах.

Ситуація ускладнюється ще й тим, що раніше цього тижня влада вже оголошувала попередження про стан здоров'я через густий серпанок, який вкрив місто внаслідок масштабних лісових пожеж у Канаді. Вирішальний матч між Іспанією та Аргентиною відбудеться вже цієї неділі на стадіоні в Нью-Джерсі. Початок поєдинку заплановано на 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що на шляху до вирішальної битви іспанці впевнено здолали Францію з рахунком 2:0 у вівторок, тоді як Аргентина в середу вирвала драматичну перемогу над Англією (2:1) завдяки пізньому камбеку.