Італія

Туринський клуб за крок до оренди 24-річного центрального нападника Парми Матео Пеллегріно з подальшим правом викупу.

Центральний нападник Парми Матео Пеллегріно близький до переходу в Ювентус. Про це інформує авторитетний журналіст Ніколо Скіра.

За даними джерела, туринський клуб перебуває на фінальній стадії переговорів щодо оренди аргентинського футболіста. Очікується, що вартість орендної угоди складе 5 мільйонів євро. Також у договорі пропишуть опцію викупу контракту гравця за 20 мільйонів євро, до яких згодом можуть додатися ще 5 мільйонів у вигляді різноманітних бонусів.

У сезоні-2025/26 24-річний Пеллегріно відіграв за свій клуб 39 матчів в усіх офіційних турнірах, записавши на свій рахунок 12 забитих м'ячів та одну результативну передачу. Спеціалісти порталу Transfermarkt оцінюють ринкову вартість форварда у 15 мільйонів євро.

Раніше Ювентус оголосив про перехід Челіка.