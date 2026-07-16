Італія

Іспанець виступатиме на правах оренди з опцією викупу.

Фіорентина на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з захисником Борнмута Алекса Хіменесом.

Орендна угода з 21-річним іспанцем розрахована до кінця сезону та включає опцію викупу.

Раніше була інформація, що Хіменес стане повноцінним гравцем "фіалок" за 20 мільйонів євро та підпише контракт за схемою 1+4.

Хіменес є вихованцем мадридського Реала, після чого він перебрався до Мілана, а звідти до Борнмута. Минулого сезону він провів 32 матчі, в яких забив один гол та віддав один асист.

Раніше повідомлялося, що Фіорентина планує здійснити трансфер нападника Вулвергемптона.