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Керманич Буковини відзначив рівень гри й підбір виконавців угорського клубу.

Головний тренер Буковини Сергій Шищенко дав свій коментар після товариського матчу в Угорщині, передає офіційний сайт "жовто-чорних".

Спаринг у Ньїредьгазі з однойменним місцевим клубом завершився внічию з рахунком 2:2. Голами за Буковину відзначилися Євген Підлепенець і Олег Кожушко.

"Після матчу я одразу сказав хлопцям у роздягальні, що це був дуже хороший тест для нас. Мене приємно вразила команда суперника. Вважаю, що за рівнем гри та підбором виконавців Ньїредьгаза точно могла б входити до п'ятірки найкращих команд чемпіонату України, це 100%. Це дуже сильний суперник, і саме такі матчі дозволяють перевірити, наскільки ми готові протидіяти технічним і якісно організованим командам. Я подякував хлопцям за те, що вони пройшли цей тест. Цей спаринг дав нам дуже багато інформації про те, на що ми здатні в поєдинках такого рівня. Чесно кажучи, Ньїредьгаза мене дуже вразила. Не знаю, наскільки команда змінилася порівняно з минулим сезоном, коли вона фінішувала дев'ятою в чемпіонаті Угорщини, але зараз це справді дуже сильний колектив.

Якщо говорити про Буковину, то ми дуже непогано виглядали в окремих ігрових відрізках. Я задоволений тим, як команда діяла у перехідних фазах з оборони в атаку. Дисципліновано зіграли і в захисті, хоча суперник усе одно створював нам чимало проблем, незважаючи на нашу щільність в обороні. Думаю, глядачам, які були на стадіоні, особливо сподобався перший тайм. Команди у першій половині зустрічі продемонстрували високу результативність, а рахунок цілком міг бути і 3:3, і навіть 4:4. Мені дуже сподобався цей спаринг. Також хочу відзначити чудовий прийом з боку Ньїредьгази. Після матчу я подякував головному тренеру суперника як за гостинність, так і за можливість провести такий якісний контрольний поєдинок", — заявив Шищенко.

Сьомий літній контрольний поєдинок чернівчани проведуть у середу, 22 липня. Протистоятиме їм львівський Рух.