Стали відомі стартові склади команд для поєдинку за третє місце чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Франція та Англія.
Раян Шеркі, Getty Images
18 липня 2026, 23:09
Національні збірні Франції та Англії розіграють "бронзові" нагороди чемпіонату світу-2026 у Маямі.
Дідьє Душам, після поразки від Іспанії (0:2), використав із перших хвилин Гюсто, Конате, Лакруа та Тео Ернандеса в обороні, тоді як Заїр-Емері гратиме в опорній зоні, а Шеркі та Дуе розташуються під нападником.
Томас Тухель, на тлі поразки від Аргентини (1:2), залучив до стартового складу Діна Гендерсона у рамку воріт, тоді як Кванса та Конса розташуються в захисті, а Сака, Езе та Рашфорд гратимуть під нападником, яким цього разу буде Тоуні.
Франція: Меньян — Гюсто, Конате, Лакруа, Т. Ернандес — Заїр-Емері, Рабьо — Олісе, Шеркі, Дуе — Мбаппе.
Запасні: Самба, Ріссер, Дінь, Упамекано, Кунде, Саліба, Л. Ернандес, Коне, Чуамені, Канте, Акліуш, Дембеле, Тюрам, Баркола, Матета.
Запасні: Пікфорд, Траффорд, О’Райлі, Стоунз, Чалоба, Берн, Джеймс, Андерсон, Беллінгем, Дж. Гендерсон, Кейн, Гордон, Воткінс, Мадуеке.
Англія: Дін Гендерсон — Кванса, Конса, Геї, Спенс — Райс — Сака, Езе, Роджерс, Рашфорд — Тоуні.
Гра Франція — Англія почнеться о 00:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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