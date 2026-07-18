Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку за третє місце чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Франція та Англія.

Національні збірні Франції та Англії розіграють "бронзові" нагороди чемпіонату світу-2026 у Маямі.

Дідьє Душам, після поразки від Іспанії (0:2), використав із перших хвилин Гюсто, Конате, Лакруа та Тео Ернандеса в обороні, тоді як Заїр-Емері гратиме в опорній зоні, а Шеркі та Дуе розташуються під нападником.

Томас Тухель, на тлі поразки від Аргентини (1:2), залучив до стартового складу Діна Гендерсона у рамку воріт, тоді як Кванса та Конса розташуються в захисті, а Сака, Езе та Рашфорд гратимуть під нападником, яким цього разу буде Тоуні.

Франція: Меньян — Гюсто, Конате, Лакруа, Т. Ернандес — Заїр-Емері, Рабьо — Олісе, Шеркі, Дуе — Мбаппе.

Запасні: Самба, Ріссер, Дінь, Упамекано, Кунде, Саліба, Л. Ернандес, Коне, Чуамені, Канте, Акліуш, Дембеле, Тюрам, Баркола, Матета.



Англія: Дін Гендерсон — Кванса, Конса, Геї, Спенс — Райс — Сака, Езе, Роджерс, Рашфорд — Тоуні.