Форвард будет в строю команды на заключительную игру турнира.
Килиан Мбаппе, getty images
15 ноября 2020, 16:33
Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе сможет принять участие в заключительном поединке Лиги наций против Швеции 17-го ноября.
"Он примет участие в матче, Мбаппе готов и полон желания играть", — сказал главный тренер "трехцветных" Дидье Дешам.
Напомним, французы решили вопрос с выходом с первого места со своего квартета в Лиге наций, обыграв на выезде сборную Португалии.
Ранее Дешам дал свою оценку предыдущему матчу Лиги наций, заявив, что Франция полностью заслужила победу.