Лига наций

Форвард будет в строю команды на заключительную игру турнира.

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе сможет принять участие в заключительном поединке Лиги наций против Швеции 17-го ноября.

"Он примет участие в матче, Мбаппе готов и полон желания играть", — сказал главный тренер "трехцветных" Дидье Дешам.

Напомним, французы решили вопрос с выходом с первого места со своего квартета в Лиге наций, обыграв на выезде сборную Португалии.

Ранее Дешам дал свою оценку предыдущему матчу Лиги наций, заявив, что Франция полностью заслужила победу.