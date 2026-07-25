Нідерланди. Новина

Нідерландська команда готується до старту нового сезону.

Утрехт у контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах здобув мінімальну перемогу над Камбуром із рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий у середині другого тайму, а його автором став український форвард Артем Степанов.

Нагадаємо, 18-річний українець продовжує виступати за нідерландський клуб на правах оренди, а його контракт належить Баєру.

Минулого сезону Степанов провів 15 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав один асист.

Свій наступний контрольний матч Утрехт проведе проти Севільї – гра запланована на 2 серпня.