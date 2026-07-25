Нідерланди. Новина
Нідерландська команда готується до старту нового сезону.
Артем Степанов (в центрі), ФК Утрехт
25 липня 2026, 10:40
Утрехт у контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах здобув мінімальну перемогу над Камбуром із рахунком 1:0.
Єдиний та переможний гол був забитий у середині другого тайму, а його автором став український форвард Артем Степанов.
Нагадаємо, 18-річний українець продовжує виступати за нідерландський клуб на правах оренди, а його контракт належить Баєру.
Минулого сезону Степанов провів 15 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав один асист.
Свій наступний контрольний матч Утрехт проведе проти Севільї – гра запланована на 2 серпня.