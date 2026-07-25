Зухвала заява новачка Манчестер Сіті.
Елліотт Андерсон, Getty Images
25 липня 2026, 11:01
Англійський Манчестер Сіті під час поточного трансферного вікна відзначився шаленим трансфером півзахисника Ноттінгем Форест Елліота Андерсона за 134,5 млн євро.
А в своєму першому великому інтерв’ю в новому клубі 23-річний виконавець не оминув тему протистояння Великого Манчестера.
"Так, це одне з найбільших дербі у світі. Але скільки себе пам’ятаю, Манчестер завжди був "блакитним".
Це буде чудовий матч, і я не можу дочекатись, щоб узяти участь у подібній виставі.
Я з нетерпінням чекаю на дебют у новому клубі. Манчестер — чудове місто в нашій країни, і мені та моїй родині дуже тут подобається.
Кумир? Я думаю, що Кевін Де Брюйне — це людина, на яку я дуже рівнявся впродовж останніх семи чи восьми років.
Коли я займався в академії Ньюкасла, я завжди хотів грати як він. Я весь час спостерігав за ним, і бути тут, у тій самій команді, для якої він стільки зробив свого часу, — це щось особливе", — заявив англійський виконавець.