Англія

Зухвала заява новачка Манчестер Сіті.

Англійський Манчестер Сіті під час поточного трансферного вікна відзначився шаленим трансфером півзахисника Ноттінгем Форест Елліота Андерсона за 134,5 млн євро.

А в своєму першому великому інтерв’ю в новому клубі 23-річний виконавець не оминув тему протистояння Великого Манчестера.

"Так, це одне з найбільших дербі у світі. Але скільки себе пам’ятаю, Манчестер завжди був "блакитним".

Це буде чудовий матч, і я не можу дочекатись, щоб узяти участь у подібній виставі.

Я з нетерпінням чекаю на дебют у новому клубі. Манчестер — чудове місто в нашій країни, і мені та моїй родині дуже тут подобається.

Кумир? Я думаю, що Кевін Де Брюйне — це людина, на яку я дуже рівнявся впродовж останніх семи чи восьми років.

Коли я займався в академії Ньюкасла, я завжди хотів грати як він. Я весь час спостерігав за ним, і бути тут, у тій самій команді, для якої він стільки зробив свого часу, — це щось особливе", — заявив англійський виконавець.