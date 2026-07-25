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Хавбек "гірників" поділився своїми думками після гри з Горицею.

Півзахисник донецького Шахтаря Педріньйо прокоментував перемогу своєї команди у товариському матчі на зборах проти Гориці (2:0), в якому він відзначився голом.

"Завжди приємно відзначитися результативними діями, навіть попри те, що статус гри товариський. Дуже важливо в контексті нашої еволюції, зростання, вектора, яким ми намагаємося рухатися як команда, здобувати перемоги. Це хороша звичка, якої ми намагаємося дотримуватися. Тому з огляду і на особисту результативність, і на командний успіх я дуже радий.

Стосовно першого гола, то ми домінували на мʼячі, намагалися просуватися вперед, і, якщо не помиляюся, Аліссон віддав мені пас після того, як сам отримав мʼяч поміж ліній та протягнув його. Мені залишалося лише пробити. Я помітив, що воротар рухався так, що на протиході йому було б важко відбити удар, тож прицілився і, на щастя, зумів конвертувати цей момент у гол. Щодо другого, то це стандартна ситуація, яку ми відпрацьовуємо на тренуваннях. Залишалося подати, і Аліссон буквально знайшов своєю головою цей мʼяч – так ми й зуміли відзначитися.

Я пропустив минулий матч лише задля того, щоб поберегтися. Насичена передсезонна підготовка, і тренерський штаб надав мені можливість відпочити, аби підійти в більш оптимальних кондиціях уже безпосередньо до старту майбутнього сезону. Також ми вбили двох зайців, оскільки дали можливість іншим футболістам, які також потребують ігрової практики, набиратися впевненості – вийти на поле в тому матчі, відчути дух конкурентної боротьби. Вважаю, це чудова нагода і для мене трохи відпочити та поберегти сили, і для інших виконавців на моїй позиції мати шанс себе проявити.

Так, гадаю, ви мали змогу побачити, що в цих передсезонних матчах ми дещо повільніші, ніж зазвичай, можливо, фізично не такі витривалі, як до цього звикли глядачі. Однак це цілком нормальне явище, адже тренувальний процес на зборах запланований таким чином, щоб мати змогу вивести нас на пік форми пізніше. Ми дійсно багато відбігали, виконали чимало фізичної, силової й тактичної роботи, тому це зараз трішки позначається на нашій свіжості в спарингах. Однак це невіддільний компонент підготовки до сезону.

Адаптація Бруніньйо та Раяна Роберто? Справді, намагаюся мати подібну позицію лідера щодо молодих бразильців, ділитися власним досвідом. Чудово розумію ситуацію, у якій вони перебувають, оскільки теж через неї проходив: вони опинилися в зовсім іншій країні, геть іншій ігровій моделі. Найперше їм потрібна підтримка, якась підказка, щоб з ними поділилися досвідом, що ми і намагаємося робити. Не лише я, але й кожен із тих гравців, які більше часу знаходяться в нашому колективі. Найважливіше для них зараз – розуміти, що вони ще молоді, перебувають у процесі становлення, навчаються, можуть помилятися і помилятимуться. Це цілком нормально. Головне, як вони реагуватимуть на помилки та як швидко намагатимуться їх виправити. Тому це, мабуть, найцінніша порада, яку можу їм наразі дати. Мені дійсно подобається, як вони адаптуються в клубі, як вливаються в колектив, і я бачу в них великий потенціал та гарне майбутнє.

Як я вже наголосив, попри нашу загальну втому зараз, ми функціонально готові до початку нового сезону. Підійдемо в кращих фізичних кондиціях уже до моменту початку офіційних матчів і, авжеж, викладатимемося на всі 100 відсотків, аби порадувати вболівальників найкращими результатами", — наводить слова Педріньйо прес-служба клубу.

Нагадаємо, сьогодні, 25 липня, Шахтар проведе черговий контрольний матч, у якому суперником буде саудівський Аль-Ула. Стартовий свисток пролунає о 19.00.