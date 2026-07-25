Представник гравця прокоментував останні чутки.
Ромелу Лукаку, Getty Images
25 липня 2026, 09:39
Бельгійський нападник Ромелу Лукаку мав складний останній сезон через травму підколінного сухожилля, однак усе одно поїхав у складі національної команди на чемпіонат світу-2026.
Однак у італійському Наполі вже визначились із майбутнім 33-річного виконавця в клубі й очікують на пропозиції щодо нього на трансферному ринку.
А тим часом агент Лукаку Федеріко Пасторелло прокоментував останні новини щодо його клієнта.
"Звичайно, Ромелу не може залишатися в Наполі, щоб бути лише запасним гравцем за спиною Гойлунна.
Ромелу — один з найкращих нападників у світі, і ми переконані, що не погодимось на цю роль для нього.
Перемовини щодо нового контракту? Зараз не найкращий час збільшувати чи скорочувати зарплату гравця", — заявив представник гравця.
Нагадаємо, що зарплатня Лукаку в Наполі складає 8 млн євро за сезон.
У минулому сезоні Ромелу відіграв 64 хвилини в семи матчах на клубному рівні та забив один гол.