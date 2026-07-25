Англія

Досвідчений гравець дістався клубу за безцінь.

Контракт японського центрального півзахисника Хідемаси Моріти з лісабонським Спортінгом добіг завершення наприкінці минулого сезону.

Після цього 31-річний виконавець мав перемовини з чималою кількістю клубів по різних куточках Європи, але найбільше його зацікавила пропозиція англійського Галл Сіті, який повернувся до Прем’єр-ліги.

Сторони уклали контракт строком на два роки й про трансфер було оголошено офіційно.

За Спортінг Моріта відіграв чотири сезони, упродовж яких провів 166 матчів, забив 11 голів та віддав 16 асистів.

Зокрема, 50 ігор, один м’яч та п’ять гольових передач припали на попередню кампанію.