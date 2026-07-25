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Марк ван Боммел прокоментував своє призначення на посаду головного тренера збірної Бельгії.

Новий головний тренер збірної Бельгії Марк ван Боммел поділився своїми першими думками після призначення до національної команди.

"Для мене велика честь стати головним тренером збірної Бельгії. Я хотів би подякувати Королівській бельгійській футбольній асоціації за довіру, яку мені надали.

У Бельгії є видатні гравці та величезний потенціал. Разом із моїм тренерським штабом ми хочемо створити команду, яка буде дисциплінованою, амбітною і достатньо сміливою, щоб змагатися з найкращими.

Успіх ніколи не гарантований, але наполеглива праця, чесність і відданість справі – так. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти цій команді вдосконалюватися щодня і змусити бельгійський народ пишатися нами.

Я з нетерпінням чекаю зустрічі з гравцями, персоналом і вболівальниками та початку цього нового розділу разом", — наводить слова ван Боммела прес-служба Бельгійської футбольної асоціації.

Нагадаємо, на минулому ЧС-2026 Бельгія дійшла до чвертьфіналу, де поступилася Іспанії (1:2).