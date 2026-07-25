Новий головний тренер збірної Бельгії Марк ван Боммел поділився своїми першими думками після призначення до національної команди.

"Для мене велика честь стати головним тренером збірної Бельгії. Я хотів би подякувати Королівській бельгійській футбольній асоціації за довіру, яку мені надали.

У Бельгії є видатні гравці та величезний потенціал. Разом із моїм тренерським штабом ми хочемо створити команду, яка буде дисциплінованою, амбітною і достатньо сміливою, щоб змагатися з найкращими.

Успіх ніколи не гарантований, але наполеглива праця, чесність і відданість справі – так. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти цій команді вдосконалюватися щодня і змусити бельгійський народ пишатися нами.

Я з нетерпінням чекаю зустрічі з гравцями, персоналом і вболівальниками та початку цього нового розділу разом", — наводить слова ван Боммела прес-служба Бельгійської футбольної асоціації.

Нагадаємо, на минулому ЧС-2026 Бельгія дійшла до чвертьфіналу, де поступилася Іспанії (1:2).