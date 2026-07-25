Марк ван Боммел прокоментував своє призначення на посаду головного тренера збірної Бельгії.
Марк ван Боммел, Getty Images
25 липня 2026, 11:14
Новий головний тренер збірної Бельгії Марк ван Боммел поділився своїми першими думками після призначення до національної команди.
"Для мене велика честь стати головним тренером збірної Бельгії. Я хотів би подякувати Королівській бельгійській футбольній асоціації за довіру, яку мені надали.
У Бельгії є видатні гравці та величезний потенціал. Разом із моїм тренерським штабом ми хочемо створити команду, яка буде дисциплінованою, амбітною і достатньо сміливою, щоб змагатися з найкращими.
Успіх ніколи не гарантований, але наполеглива праця, чесність і відданість справі – так. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти цій команді вдосконалюватися щодня і змусити бельгійський народ пишатися нами.
Я з нетерпінням чекаю зустрічі з гравцями, персоналом і вболівальниками та початку цього нового розділу разом", — наводить слова ван Боммела прес-служба Бельгійської футбольної асоціації.
Нагадаємо, на минулому ЧС-2026 Бельгія дійшла до чвертьфіналу, де поступилася Іспанії (1:2).