Англія

Сенегальський хавбек провів у складі "ірисок" сім сезонів.

Евертон на своєму офіційному сайті оголосив про відхід півзахисника Ідрісси Гани Гує.

У досвідченого 36-річного сенегальця закінчився контракт і сторони вирішили його не продовжувати.

Гує виступав у складі "ірисок" з 2016 по 2019 рік, після чого перебрався до ПСЖ на три сезони і знову повернувся до Англії. На його рахунку 236 матчів, десять голів та 11 гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Евертон розглядає Мерфі та Гріліша для підсилення атаки.