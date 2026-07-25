Англія

Керманич Манчестер Сіті розповів про повернення до клубу.

Новий головний тренер англійського Манчестер Сіті Енцо Мареска в останньому інтерв’ю розповів про свої враження від повернення до клубу.

"Я багато розмовляв із Пепом Гвардіолою відтоді, як він вирішив покинути клуб. Я бачився з ним тиждень тому, ми провели разом кілька годин за дружньою розмовою. Стосунки з Пепом, ще з часів моєї роботи з командою до 23 років, завжди були досить близькими.

Це — привілей, працювати в клубі після Пепа Гвардіоли, але це також і великий виклик, тому що ми бачили, що після менеджерів такого масштабу клуби завжди мають труднощі. Я це усвідомлюю. Але водночас я досить спокійний. Я впевнений, що ми можемо багато чого досягти.

Із таким клубом завжди потрібно вигравати титули. Але якщо ви зосереджуєтесь лише на кінцевій меті, я думаю, ви пропускаєте все інше. Я менеджер, який живе день за днем — я люблю свою роботу, я люблю готуватись до матчів, проводити час із гравцями. Але зрештою, безумовно, наша мета тут — вигравати титули.

Для мене важливо чітко дати зрозуміти, що я тут, щоб робити свою роботу так, як я це бачу. Я тут не для того, щоб когось копіювати, я тут просто для того, щоб спробувати виконувати свою роботу, впроваджувати свій футбол, своє розуміння того, як я бачу футбол. Це приємний виклик і я радий бути тут.

Чи буде це провалом, якщо ми не виграємо титул Прем'єр-ліги вже в цьому сезоні? Я знаю, що Манчестер Сіті — це клуб, у якому тренерам потрібно вигравати титули.

На щастя, у двох попередніх клубах, до яких я приєднався, ми здобували титули в обох випадках. Тож я приєднуюсь до Манчестер Сіті з думкою, що нам дійсно потрібно вигравати титули вже в першому сезоні.

Але знову ж таки, я не думаю про травень чи червень — я думаю про сьогодні і завтра з двадцятьма молодими гравцями на тренуваннях та про те, як ми можемо вивести їх на новий рівень. Що з цього вийде — побачимо", — заявив італійський фахівець.

Нагадаємо, що раніше став відомим розмір компенсації, яку отримав лондонський Челсі за відхід Енцо Марески.