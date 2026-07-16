Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Вінгер "сорок" та збірної Англії віддав належне капітану аргентинців після вильоту своєї команди за крок до фіналу ЧС-2026.

Вінгер збірної Англії Ентоні Гордон прокоментував поразку від національної команди Аргентини в півфіналі чемпіонату світу з рахунком 1:2.

"Я дивився, як Ліонель Мессі робить різницю в матчах за Барселону протягом багатьох років, і сьогодні я зрозумів, що він ще кращий, ніж я думав.

Я розчарований поразкою, але знаю, що щонайменше цей чемпіонат світу виграє хтось, хто шалено любить Барселону", — сказав Гордон після поєдинку.

Нагадаємо, що у фіналі світової першості збірна Аргентини зіграє проти Іспанії, у складі якої виступає чимало футболістів Барселони, зокрема й юний Ламін Ямаль.