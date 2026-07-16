Англія

За інформацією Екрема Конура, майбутнє бразильця в лондонському клубі залишається відкритим на тлі інтересу грандів Англії, Німеччини та Італії.

Вінгер Арсенала Габріель Мартінеллі може залишити лондонський клуб уже під час нинішнього літнього трансферного вікна, повідомляє Екрем Конур.

За інформацією джерела, найбільший інтерес до 25-річного бразильця проявляють Манчестер Юнайтед, Ньюкасл та Баварія, які уважно стежать за розвитком ситуації навколо футболіста.

Також у боротьбу за гравця можуть втрутитися представники Серії A. Зазначається, що Рома та Ювентус уже зв'язалися з керівництвом Арсенала, щоб обговорити можливі умови потенційного трансферу.

Мартінеллі виступає за Арсенал із літа 2019 року. Його чинний контракт із лондонським клубом діє до червня 2027 року.