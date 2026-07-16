Вінгер Арсенала Габріель Мартінеллі може залишити лондонський клуб уже під час нинішнього літнього трансферного вікна, повідомляє Екрем Конур.

За інформацією джерела, найбільший інтерес до 25-річного бразильця проявляють Манчестер Юнайтед, Ньюкасл та Баварія, які уважно стежать за розвитком ситуації навколо футболіста.

Також у боротьбу за гравця можуть втрутитися представники Серії A. Зазначається, що Рома та Ювентус уже зв'язалися з керівництвом Арсенала, щоб обговорити можливі умови потенційного трансферу.

Мартінеллі виступає за Арсенал із літа 2019 року. Його чинний контракт із лондонським клубом діє до червня 2027 року.