За інформацією Екрема Конура, майбутнє бразильця в лондонському клубі залишається відкритим на тлі інтересу грандів Англії, Німеччини та Італії.
Габріел Мартінеллі, Getty Images
16 липня 2026, 10:41
Вінгер Арсенала Габріель Мартінеллі може залишити лондонський клуб уже під час нинішнього літнього трансферного вікна, повідомляє Екрем Конур.
За інформацією джерела, найбільший інтерес до 25-річного бразильця проявляють Манчестер Юнайтед, Ньюкасл та Баварія, які уважно стежать за розвитком ситуації навколо футболіста.
Також у боротьбу за гравця можуть втрутитися представники Серії A. Зазначається, що Рома та Ювентус уже зв'язалися з керівництвом Арсенала, щоб обговорити можливі умови потенційного трансферу.
Мартінеллі виступає за Арсенал із літа 2019 року. Його чинний контракт із лондонським клубом діє до червня 2027 року.