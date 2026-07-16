Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

32-річний капітан збірної Англії не поспішає прощатися з національною командою, навівши як приклад вражаюче футбольне довголіття Ліонеля Мессі.

Нападник збірної Англії Гарри Кейн відповів на запитання, чи стане нинішній чемпіонат світу останнім у його кар'єрі в національній команді.

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"Занадто рано говорити про це. Але подивіться на Мессі. Йому 39 років, і він усе ще грає на найвищому рівні. Виступи за Англію — моя гордість і радість. Це те, що я люблю робити найбільше у світі", — сказав Кейн після поєдинку.

На чемпіонаті світу-2026 32-річний Гаррі Кейн продемонстрував чудову результативність, провівши сім матчів, у яких забив шість голів та віддав одну результативну передачу. Цей мундіаль став для форварда Баварії третім у кар'єрі.

Раніше він представляв "три леви" на світових першостях у росії (2018 рік) та Катарі (2022 рік).