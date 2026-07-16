Німеччина

Ще одна потенційна заміна Ноєру.

Парагвайський воротар клубу Сан Лоренсо Орландо Хіль провів видатний чемпіонат світу-2026 у складі своєї національної команди, яка зупинилась на Франції в 1/8 фіналу.

У віці 26-років голкіпер саме наближається до піку кар’єри, тож перед ним цілком може постати можливість випробувати себе в європейському футболі.

Англійський Манчестер Юнайтед уже висловив зацікавленість у цьому трансфері, але відомо також і про інтерес із боку грецького Олімпіакоса.

Окрім цього, до компанії претендентів долучилась ще й мюнхенська Баварія.

У контракті Хіля строком до кінця наступного року прописана клаусула в розмірі 7 млн євро.

На клубному рівні Орландо в поточному сезоні парагвайського футболу провів 22 матчі, пропустив 18 голів та 12 разів відіграв "на нуль".