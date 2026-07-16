Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Капітан збірної Англії зізнався, що команді не вистачило одного кроку до вирішального матчу чемпіонату світу-2026.

Капітан збірної Англії Гаррі Кейн поділився емоціями після поразки від Аргентини (1:2) у півфіналі чемпіонату світу-2026, зазначивши, що команда болісно сприйняла втрачений шанс зіграти у фіналі.

"Мені дуже прикро за команду, тренерський штаб і вболівальників. Більшу частину матчу ми грали добре. Коли ми вийшли вперед 1:0, здавалося, що ми просто намагалися втримати результат, а на такому рівні цього недостатньо."

Форвард наголосив, що англійці залишили на полі всі сили, однак цього виявилося недостатньо для перемоги.

"Ми так важко працювали, щоб потрапити сюди. Хлопці віддали кожну краплю крові, поту та сліз. Провалитися так, як це сталося, — просто нестерпно."

Попри розчарування, Кейн вважає, що команда зробила ще один крок уперед і залишається конкурентоспроможною на найвищому рівні.

"У нас було багато хороших моментів на цьому турнірі. Багато хороших матчів, ще один півфінал. Ми говоримо про те, що "стукаємо у двері". Ми близько, нам просто потрібно знайти той відсутній елемент на фінальному етапі турніру", — сказав Кейн.

У фіналі чемпіонату світу-2026 збірна Аргентини зустрінеться з Іспанією. Вирішальний поєдинок турніру відбудеться 19 липня на стадіоні Мет-Лайф в Іст-Ратерфорді.